Meteo: su Matera torna la pioggia? Queste le ultime previsioni

Correnti fredde in discesa dal Nord Atlantico entrano nel Mediterraneo attraverso la Valle del Rodano favorendo la formazione di una nuova circolazione depressionaria che vedrà coinvolta anche la Basilicata.

Attese anche delle nevicate sull’Appennino con temperature in calo specie nel fine settimana.

Quindi su Matera che tempo ci attende nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 9 Dicembre, avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Temporanea attenuazione della nuvolosità al pomeriggio, ma con nubi in nuovo aumento dalla sera associate a piogge e rovesci anche temporaleschi.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 5°C.

Venerdì 10 Dicembre avremo nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio.

Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 3°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani, Giovedì 9 Dicembre, e di dopodomani.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)