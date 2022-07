Meteo: su Matera sole e temperature vicine ai 40°! Ecco le previsioni

Nessuna tregua, anzi.

Da domani pare che il caldo sarà ancora intenso la nuova bolla africana si accomoderà sul Mediterraneo interessando pressoché tutta l’Europa meridionale e naturalmente l’Italia.

Le temperature potranno raggiungere spesso la fatidica soglia dei 40°C e superarla in alcune località.

Ma, che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Venerdì 22 Luglio, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 36°C, la minima di 23°C.

Sabato 23 Luglio, invece, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 37°C, la minima di 24°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

