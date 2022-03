Meteo Matera: breve assaggio di primavera? Ecco le ultime previsioni

L’anticiclone africano dall’Algeria salirà prepotentemente verso il bacino del Mediterraneo investendo in pieno anche l’Italia.

Lo comunica il sito iLMeteo.it sottolineando che le conseguenze non si faranno aspettare: temperature in graduale ma in costante aumento, da martedì 15 marzo, porteranno un breve assaggio di primavera.

Ma, come sarà il tempo su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 15 Marzo, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 4°C.

Mercoledì 16 Marzo, invece, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 5°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

