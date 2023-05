Meteo: maltempo in arrivo su Matera! Ecco le previsioni aggiornate

L’arrivo di un vortice mediterraneo determinerà il ritorno di una diffusa copertura nuvolosa e piogge o rovesci intermittenti, che potranno assumere anche carattere temporalesco.

I fenomeni saranno più forti nel corso di Lunedì con accumuli di pioggia localmente sulla Lucania e alta Puglia.

Condizioni di marcata instabilità atmosferica seguiteranno ad interessare a più riprese Puglia, Basilicata e Molise per effetto di un vortice di bassa pressione

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 15 Maggio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 14°C.

Martedì 16 Maggio avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 13°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

