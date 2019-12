Meteo Basilicata: arriva la neve? Temperature sotto zero. Ecco le ultime previsioni

Dopo un Natale all’insegna del sole, cosa ci riservano le ultime previsioni?

Pare niente di buono.

Secondo gli esperti di 3bmeteo domani pare ci attendano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni.

Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sembra sarà di 11°C e la minima di 4°C.

Per Sabato, 28 dicembre, si prevedono cieli molto nuvolosi e coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nevicate in serata.

Sempre più fredde le temperature: la massima registrata pare sarà di 6°C e la minima di 3°C.

Per Domenica, 29 dicembre, le previsioni riportano cieli molto nuvolosi e coperti con deboli nevicate per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata sembra sarà di 4°C e la minima di 2°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.