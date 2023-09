Meteo: a Matera cielo grigio nei prossimi giorni? Ecco le previsioni

Un’area di bassa pressione, in lento movimento dall’area ellenica verso il Mar Ionio meridionale, continuerà a determinare una ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali su parte delle regioni meridionali, con associate precipitazioni sparse.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 7 Settembre, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 20°C.

Venerdì 8 Settembre avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 18°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

