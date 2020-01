Metaponto, vandali in azione: “dobbiamo chiederci quale sia il grado di civiltà della comunità”. I dettagli

La Città di Metaponto si presenta ancora una volta violata dai vandali.

La denuncia arriva dal Comune di Bernalda che in un post pubblico scrive:

“Se vandalizzare un bene pubblico procura una soddisfazione sia pur minima in qualcuno, allora tutti dobbiamo chiederci quale sia il grado di civiltà della comunità a cui apparteniamo!

È anche vero che non è giusto che una comunità intera porti il peso dello scarso senso civico di qualcuno.

A questo serve il servizio di videosorveglianza, di cui il Comune di Bernalda è dotato: ad individuare i responsabili affinché vengano puniti, come prescrive la legge.

È quanto accaduto a Metaponto, in piazza Giovanni XXIII, dove un ‘cittadino modello’ si è divertito a deturpare, per il solo gusto di farlo, la statua di Pitagora, procurando un danno che, come accade per i beni comuni, dovrà essere riparato con il denaro pubblico.

Ci auguriamo di non dover ricorrere ancora alle vie legali per mantenere l’integrità ed il decoro degli spazi comuni.

Abbiamo voluto segnalare l’accaduto perché sappiamo bene che la comunità di Bernalda e Metaponto è sensibile ed attenta e, come noi, condanna simili gesti!

I responsabili sono stati segnalati alle autorità competenti”.

Di seguito due foto che mostrano il danno arrecato al monumento.