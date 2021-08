Metaponto in festa per il suo Patrono, San Leone Magno, Dottore dell’Unità della Chiesa! Ecco il programma delle celebrazioni

A Metaponto si svolgerà regolarmente la Festa patronale di San Leone Magno.

Il culto di San Leone Magno a Metaponto giunge nel Medioevo con lo sbarco sulle nostre coste di gruppi di monaci bizantini, costretti a migrare dall’Oriente in subbuglio per guerre e scorrerie, che intravidero nelle terre incolte della costa Ionica, disponibili e non occupate, la possibilità di sviluppare un progetto di lavoro e preghiera, dissodando la terra per promuoverne la fertilità e costruendo santuari e luoghi di preghiera.

Metaponto, incrocio di culture ed epoche secolari, con una millenaria radice ellenica, fu influenzata dal culto cristiano diffuso dai Monaci nell’intero meridione d’Italia, in particolare di San Leone Magno, Dottore dell’Unità della Chiesa, il cui magistero riunì le culture di Oriente e Occidente, risolvendo scismi, unificando la Chiesa, affermando il dogma di Cristo “vero Dio, vero Uomo”.

Più recentemente, le genti di Metaponto e Bernalda, appartenenti soprattutto alla classe contadina, hanno associato ancor di più la storia e la cultura del territorio con il culto di San Leone Magno, ed il cosiddetto “Culto dell’acqua” ne è la prova:

“il popolo di Bernalda e Metaponto soleva portare in processione la statua di San Leone alle acque di una fonte, …, per invocare la sua intercessione onde ottenere la sospirata acqua.

Giunti al luogo convenuto ‘U Pilacc’, la statua del Santo veniva appoggiata sulla sponda dell’abbeveratoio; poi, senza troppe cerimonie, con un modo di fare popolaresco, era spruzzata abbondantemente.”

La Festa Patronale in onore di San Leone Magno diventa occasione di interesse religioso, culturale e turistico, non solo per i residenti, ma anche per tutti coloro che soggiornano nel nostro territorio nel culmine della stagione estiva.

La manifestazione si articola in tre momenti fondamentali:

il Pellegrinaggio dell’effige di San Leone all’interno di tutte le strutture ricettivo-turistiche della zona del Lido di Metaponto finalizzato all’azione pastorale del culto religioso;

la Traversata in mare dell’effige di San Leone con la rievocazione finale dello sbarco dei monaci bizantini, portatori di fede e lavoro nella terra di Basilicata;

La Processione di San Leone Magno Papa e Corteo in rievocazione dello storico incontro tra Papa Leone I e Attila con i suoi cavalieri.

Nel 2001 la devozione dei Metapontini al culto di San Leone Magno ha portato al gemellaggio tra Metaponto con quello di Salionze, frazione del Comune di Valeggio sul Mincio (VR), dove secondo la tradizione avvenne lo storico incontro tra Papa Leone I e Attila.

