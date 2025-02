Metaponto, arriva la mensa per i bambini dell’Istituto Rodari. Ecco l’annuncio

Valutata la richiesta pervenuta dall’Istituto Comprensivo Pitagora, la Giunta Comunale di Bernalda, in data odierna ha deliberato la sua disponibilità per l’attivazione del servizio mensa per gli alunni della scuola primaria del plesso “Rodari” di Metaponto Borgo.

Il Comune di Bernalda spiega:

“Da parte dell’Amministrazione c’è tutta la disponibilità affinché il servizio possa essere attivato nel più breve tempo possibile.

Nel costante monitoraggio del servizio mensa già presente negli Istituti Scolastici si comunica che sono stati forniti e sono già in uso nuovi tavoli mensa.

Per una maggiore tranquillità delle famiglie e per ottemperare al meglio ad esigenze di trasparenza del servizio erogato, sono stati istituiti, presso ogni plesso scolastico, i “punti di assaggio” che rimarranno permanenti, in locali esterni rispetto alla mensa, che danno la possibilità di testare i cibi serviti ai bambini”.