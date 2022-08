Metapontino: segnale Rai carente in alcune zone. Avete avuto problemi?

In varie zone d’Italia i consumatori hanno segnalato importanti e prolungate assenze di segnale sui canali Rai: un malfunzionamento importante, che non consente la libera fruizione di un servizio finanziato in larga parte con le entrate derivanti dal canone che i cittadini pagano regolarmente nella bolletta dell’energia elettrica.

Alla oggettiva problematica di natura tecnica si aggiunge altresì un disagio di ordine sociale, visto che per una consistente percentuale della popolazione i programmi Rai costituiscono uno dei principali, se non addirittura l’unico, strumento di informazione, nonché un importante mezzo di intrattenimento.

In questo quadro, pertanto, la Federconsumatori nazionale ha inteso esporre un reclamo in Rai, visto che si configura non solo una questione di mancata erogazione di un servizio per il quale è stata pagata un’imposta, ma anche una condizione di parziale isolamento.

Importanti e diffusi disservizi si sono verificati anche in Basilicata, nell’intera area del Metapontino.

In questo contesto il fenomeno ha assunto una dimensione tale da indurre il Sindaco di Montalbano Jonico, Piero Marrese, a trasmettere una segnalazione formale alla Rai nonché all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e al Co.Re.Com. della Basilicata.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)