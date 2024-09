Messaggi da figli che hanno perso il telefono: fate attenzione! Ecco la truffa che viaggia sui cellulari

‘Papà ho perso il telefono. Questo è un numero temporaneo, puoi salvarlo e scrivermi su Whatsapp’.

Attenzione a questi sms da presunti figli che invitano a essere richiamati su un numero nuovo.

E’ la truffa, come fa sapere Dire, che sta girando da qualche tempo.

Arriva un messaggio sul cellulare che invita il presunto papà a mandare un messaggio sul nuovo numero. Che cosa succede dopo? I truffatori sostengono di aver bisogno di denaro per riparare il telefono o per affrontare un’emergenza improvvisa e procedono a chiedere le credenziali del conto corrente.

La prima cosa da fare è non chiamare numeri sospetti, non cliccare link di cui non siamo perfettamente consapevoli e ignorare il messaggio. Se siete una papà, nel dubbio fate prima una chiamata di verifica al numero di vostro figlio.

Ultima cosa: mai mandare dati sensibili sulle chat.

Fate attenzione.

Questo il messaggio.