Matera vince a Berlino grazie a questo progetto innovativo che sta girando il mondo! I dettagli

L’edizione 2020 dello ZEBRA Poetry Film Festival di Berlino, tra i più importanti festival internazionali di videopoesia, si conclude con un prestigioso riconoscimento per la Basilicata: a vincere il Goethe Film Award è stato Cos Endins realizzato dal videoartista Gianluca Abbate in collaborazione con il poeta catalano Eduard Escoffet.

Ambientato interamente a Matera, Cos Endins (“Dentro di Noi” il titolo italiano) è uno dei cinque episodi di MaTerre VR Experience, il film collettivo in realtà virtuale a 360 gradi che Rete Cinema Basilicata ha co-prodotto con la Fondazione Matera-Basilicata 2019 e numerosi altri partner in occasione delle celebrazioni della Capitale Europea della Cultura.

Questa le motivazioni della Giuria internazionale nell’assegnare il premio a Cos Endins:

“Una perfetta interazione tra sound design, spoken word e immagini sperimentali. Un’idea grandiosa e innovativa per rappresentare Matera, una delle città più antiche del mondo”.

Ideato e prodotto creativamente da Adriana Bruno e Antonello Faretta, MaTerre VR Experience ripensa radicalmente l’immaginario della terra dei Sassi e della Basilicata grazie a un riuscito connubio tra innovazione e tradizione, oralità e tecnologia che permette allo spettatore di “abitare” letteralmente l’opera fruendola tramite gli appositi visori Oculus per la virtual reality o direttamente su tutti i dispositivi digitali.

Dichiara Antonello Faretta, Presidente di Rete Cinema Basilicata:

“Siamo orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento internazionale che premia gli sforzi e la complessità realizzativa di un progetto pionieristico ed innovativo che sta girando il mondo.

Mi congratulo con gli autori di Cos Endins e con tutti gli artisti, i collaboratori di progetto e i partner che hanno permesso a quest’opera collettiva di vedere la luce e di brillare.

Motivo di ulteriore orgoglio per noi, è veder menzionata MaTerre VR Experience in Immersi nel Futuro, il primo Libro Bianco sul meglio della produzione di realtà virtuale in Italia curato da Simone Arcagni e scaricabile gratuitamente dal sito di Rai Cinema”.

Il prossimo appuntamento pubblico con MaTerre è al Maker Faire di Roma, il più grande evento europeo sull’innovazione che si terrà on line dal 10 al 13 Dicembre.

Di seguito alcune foto del film in realtà virtuale girato a Matera.

