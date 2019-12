Matera: Vexostore e Damianito per domenica vi invitano ad una serata unica e con ingresso libero! Ecco i dettagli

Un nuovo evento animerà la serata di giovani e appassionati del djing.

Grazie al negozio VEXO, megastore di streetwear più grande della Basilicata del melfitano Tommaso situato in via Nazionale 67, sta per arrivare Damianito, il DJ materano più conosciuto al mondo.

Lo store nato dalla passione per tutto ciò che riguarda lo streetwear e le sneakers in generale, è pensato per i ragazzi che amano la musica Rap e Hip-Hop (stile che si rifà anche all’abbigliamento venduto).

Il 29enne Damiano Papapietro, in arte “Damianito”, dopo aver conquistato il titolo nazionale a Bologna, è stato incoronato miglior dj a Cracovia durante la finale internazionale dell’ottava edizione del Red Bull 3Style, competizione nella quale si sfidano i dj di tutto il mondo.

Non solo, il giovane talento della nostra Città ha fatto ballare tutti anche nel bellissimo Capodanno 2018 svoltosi in piazza Vittorio Veneto.

I suoi DJ set sono determinati da ritmi contaminati dall’Hip-hop, ma questo non gli impedisce di creare un repertorio musicale multigenere.

In passato, precisamente tra il 2012 e il 2014, ha suonato a Roma in occasione dell’apertura di alcuni concerti di artisti famosi quali Snoop Dogg, Eve, Tyga.

Varie le sue esibizioni anche in alcuni club di Svizzera, Austria, Germania e Stati Uniti.

Così, Domenica 29 dicembre, VEXOSTORE presenterà “DAMIANITO DJ SET live alla Palestra AREA8 “.

Il campione mondiale del RedBull Music 3style si esibirà quindi ancora una volta a Matera a partire dalle ore 22:30.

Facciamo sapere a tutti di questo evento che, ricordiamo, è completamente gratuito.