Matera, Vertenza Callmat: “scongiurati i licenziamenti ma ancora troppe incertezze per il futuro dei lavoratori”. La dichiarazione

“Oggi presso il ministero è stato raggiunto un accordo rilevante che consente di evitare, almeno per il momento, i licenziamenti ed avviare le procedure di cassa integrazione per i lavoratori dell’azienda Calmatt.

Tuttavia, permangono numerose preoccupazioni per il futuro occupazionale e produttivo”, ha dichiarato il Consigliere Regionale del Partito Democratico Roberto Cifarelli.

“Nel concordare e condividere l’impegno della Regione in questa importante crisi, è evidente invece l’insufficienza degli impegni assunti da Tim che non travalicano il prossimo mese di marzo.

Sarà importante seguire l’evoluzione della più generale crisi del settore nel contesto nazionale e quali misure vorrà individuare il governo nazionale per risolvere le problematiche strutturali che rischiano di pesare gravemente sulle prospettive di lungo termine di Callmat e dei suoi dipendenti e di tutte le altre aziende del settore contact service” ha aggiunto Cifarelli.

L’obiettivo, secondo il Consigliere, è arrivare a settembre, alla scadenza della cassa integrazione, con una strategia chiara che eviti scenari. “È fondamentale che le istituzioni, i sindacati e l’azienda lavorino insieme per garantire un futuro certo ai lavoratori e salvaguardare il tessuto produttivo del territorio. Lavoreremo affinché non si trasformi in un semplice rinvio di una crisi più profonda.”

Roberto Cifarelli ha concluso sottolineando che il Partito Democratico continuerà a vigilare e a impegnarsi per trovare soluzioni concrete che tutelino i diritti dei lavoratori e garantiscano lo sviluppo economico della regione.