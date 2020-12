Matera, vaccini: “Ci dicano una volta per tutte come stanno i fatti. La gente è esasperata e i medici al limite delle loro forze”. La denuncia

Dichiara il consigliere regionale Luca Braia, capogruppo di Italia Viva:

“Si gioca con la salute dei cittadini e delle cittadine materane ancora una volta ed emergono contraddizioni e verità nascoste sulla campagna vaccinale.

L’assessore Leone dica realmente, una buona volta per tutte e con i dati certi alla mano, come stanno i fatti perché non se ne può più.

La gente è esasperata e i medici di medicina generale così come i pediatri sono al limite delle loro forze, con l’aggravante di una pandemia da covid-19 i cui numeri continuano ad essere alti.

Sentire che i medici siano costretti, oggi, a decidere chi vaccinare ha dell’assurdo diventando, come sta accadendo troppo spesso ultimamente e per responsabilità non ascrivibili a loro, purtroppo, il bersaglio delle critiche e delle invettive, ma anche degli insulti, delle famiglie alle quali il Governo regionale ha promesso, con annunci roboanti, la possibilità di combattere l’influenza con strumenti adeguati e distribuiti a tutta la popolazione per cui fossero necessari.

Dalla Fimmg Matera (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) apprendiamo che la fornitura di vaccini anti influenzali destinati a Matera e Provincia sarà ridicola e insufficiente per la popolazione che deve essere coperta e non vi è alcuna garanzia di una nuova distribuzione nel mese di Dicembre.

Attendiamo di conoscere dall’assessore e pediatra Leone cosa sta succedendo, quale è la realtà delle cose”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)