Matera: un team di dottori a disposizione per questi screening gratuiti. I dettagli

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera aderisce alla trentesima edizione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, che si celebra il 21 settembre 2023.

Istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s Disease International (Adi) la giornata è dedicata alla conoscenza e alla diffusione delle informazioni sulla malattia.

A settembre si celebra anche il Mese Mondiale Alzheimer, e per l’occasione, l’ASM in collaborazione con l’Unità Operativa Complessa di Neurologia ed il Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) del Presidio Ospedaliero “Madonna delle Grazie” di Matera, ha organizzato uno screening gratuito delle funzioni cognitive.

Un team di specialisti Neurologi e Neuropsicologi, sarà a disposizione il giorno 26 settembre dalle ore 8:30 alle ore 13:00 all’ospedale Madonna delle Grazie (Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze, primo piano) per attuare uno screening delle funzioni cognitive con test standardizzati che indagano la memoria, l’attenzione, il linguaggio, le funzioni esecutive.

Per effettuare la visita è necessario prenotare chiamando il n. 0835/252129 dalle ore 8:30 alle ore 13:00 nelle giornate antecedenti il 26 settembre.

La malattia di Alzheimer è la più comune forma di demenza.

Insorge più frequentemente dopo i 65 anni di età e colpisce più spesso le donne.

Come tutte le forme di demenza comporta un progressivo decadimento delle funzioni cognitive, a cominciare dalla memoria.

In Italia secondo stime dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) oltre un milione di persone soffrono di demenza (di cui il 50-60% sono malati di Alzheimer, circa 600mila persone)

L’adozione di stili di vita salutari (corretta alimentazione, svolgimento di regolare attività fisica, non fumare e non abusare di alcol) che contengono il rischio di sviluppare diabete, obesità, ipertensione possono svolgere, secondo la comunità scientifica, un ruolo nel diminuire il rischio di sviluppare alcune forme di demenza.a

