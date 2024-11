Matera: un progetto per far conoscere ai giovani altre culture viaggiando. Ecco i dettagli

Prosegue il programma di presentazione del Progetto Scambi Giovanili e Campi Lions allo scopo di far conoscere la valenza formativa di un’esperienza vissuta all’estero dai giovani.

I Lions di Matera presenteranno il Progetto agli studenti dell‘Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Pentasuglia” in Via Mattei di Matera il 25 e il 27 Novembre in entrambi i casi con inizio alle ore 9.00.

A portare il saluto dei soci materani del Lions saranno:

la Presidente del Lions Club Matera Host Angela Barbaro,

il Presidente del Lions Club Matera Città Dei Sassi Giuseppe Sicolo,

la Presidente del Leo Club Matera 2019 Carmen Cornacchia

Nel corso dell’incontro, a cui sono invitati insegnanti, ragazzi e famiglie e i soci Lions, la Responsabile Distrettuale del Progetto Scambi Giovanili e Campi Lions Maria Martino illustrerà i dettagli operativi del Progetto.

Il programma Scambi Giovanili e Campi Lions internazionale consente ai giovani di conoscere altre culture viaggiando, recandosi in uno degli Stati dell’Unione Europea, o in alcuni Stati extraeuropei, attraverso la permanenza in una famiglia Lions ospitante o all’interno dei campi per un periodo compreso fra due e quattro settimane.

Le attività comprendono escursioni in località di interesse storico o naturalistico e ad eventi sportivi.

Al programma possono partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 22 anni.

Ecco la locandina dell’evento.