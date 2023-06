Matera: un convegno per ricordare “Rocco Scotellaro, poeta nel Sud fra lotte per la terra, riforma e riscatto”. Ecco i dettagli

Tutto pronto per il convegno dal titolo “Rocco Scotellaro, poeta nel Sud fra lotte per la terra, riforma e riscatto” che si terrà Sabato 03 giugno 2023 presso la Sede della Provincia di Matera a partire dalle ore 09:30.

L’iniziativa che si colloca nel cartellone degli eventi che le associazioni hanno destinato al politico, sindacalista, autore, poeta e scenografo lucano, Rocco Scotellaro, nell’ambito del Centenario dedicato alla sua nascita vede la collaborazione del Centro di Documentazione per la Poesia del Sud, del FAI e dell’Associazione PerlaTerra – Associazione per la Sovranità Alimentare ed è stata patrocinata dalla Regione Basilicata, dall’Anci Basilicata, l’UPI Basilicata, la Provincia di Matera, il Comune di Matera, il Comune di Tricarico e la CNA Basilicata.

Attraverso la professionalità di Antonella Ciervo, giornalista e moderatrice dell’evento, parteciperanno i relatori:

prof. Marco Gatto dell’Università di Calabria,

il prof. Francesco Della Costa dell’Università di Monaco,

il prof. Giuseppe Iuliano, presidente del Centro di Documentazione per la Poesia del Sud,

il prof. Paolo Saggese, direttore scientifico del Centro di Documentazione per la Poesia del Sud e Gianni Fabbris, presidente di Altragricoltura.

E’ annunciata la presenza:

del dott. Piero Marrese, Presidente dell’UPI Basilicata e della Provincia di Matera,

del dott. Andrea Bernardo, Presidente dell’Anci Basilicata,

del dott. Domenico Bennardi, Sindaco di Matera.

Un ruolo tutto particolare è stato attribuito al Comune di Tricarico che sarà presente mediante l’intervento dell’architetto dott.ssa Sabrina Lauria, Capo Delegazione Fai di Tricarico e Lucania interna, che presenterà i percorsi realizzati nel comune tricaricese nei luoghi che furono di Scotellaro al fine di risvegliare non solo il ricordo ma anche rinsaldare la conoscenza e il forte legame che l’autore aveva per la sua gente e il suo territorio.

Ad allietare il tutto ci saranno i canti scelti dalla sapiente guida di Antonio Guastamacchia per “La voce di Tricarico”.

Afferma Katya Madio, presidente dell’Associazione TerreJoniche:

“E’ inutile dire che non siamo degli accademici o dei ricercatori e non abbiamo la presunzione né l’ardire di dirci fini conoscitori dell’Autore lucano ma ci faceva piacere indagare, capire, attraverso alcuni dei massimi rappresentanti degli studi scotellariani, come questo Autore possa essere percepito ancora oggi e come non solo possa essere fruito dai giovani ma anche dal cittadino comune.

I lavori del convegno infatti, non solo saranno trasmessi in diretta streaming ma saranno poi pubblicati dalla Casa Editrice Editerra con il patrocinio dell’UPI Basilicata al fine di essere fruiti da tutti.

Il convegno vuole continuare l’esperienza realizzata a Potenza con il primo convegno dedicato all’attualità di Rocco Scotellaro e il ruolo delle donne nella sua vita e nella poetica.

La necessità di continuare a parlarne, nel fermento organizzativo così interessante che si è sviluppato intorno alla figura di Scotellaro, in occasione del Centenario è stata derivata anche, dal venire meno, nel racconto della sua storia e del suo profilo, di elementi fondamentali per la sua comprensione; ricordo l’eliminazione della prefazione fatta da Carlo Levi nonché la bellissima lettera della madre Francesca Armento e lo scritto di Rossi Doria nell’edizione ultima della Mondadori; questo dato unito alla necessità di rivalutare Scotellaro e considerarlo “autore maggiore” modificando il Decreto ministeriale 211 del 2010 “Indicazioni nazionali per i Licei”, è stata un’altra della componenti fondamentali del nostro lavoro. Il valore della Memoria non si esprime soltanto nel ricordo, ma spesso deve essere espresso nell’impegno prevenendo e combatendo ogni forma di oblio.”

Afferma Luciana Coletta presidente dell’Associazione La Casa del Popolo ambulante:

“Rocco Scotellaro diceva Io sono uno degli altri, questo è il senso degli avvenimenti che stiamo continuando a sviluppare intorno alla sua figura.

Un modo corale e di rete per sostenere ancora oggi le sue idee insieme e in maniera diversa.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che, sia Enti pubblici che privati, attraverso la loro collaborazione e il loro contributo ci stanno aiutando a sostenere le nostre importanti iniziative.”

Continua Maria Teresa Mattia:

“Rocco Scotellaro è più vivo che mai, la sua lotta ci appartiene ancora, il Sud mai riscattatosi del tutto, “zavorra” del Paese grida: unità, dignità, crescita, lavoro senza oltraggiare il mare delle messi dorate, i crinali delle montagne, la terra tanto amata da Rocco Scotellaro.

Tutto questo proliferare di iniziative è stato realizzato da tre donne e questo è un elemento che vi invito a non tralasciare.

Una delle caratteristiche femminili sta nel fatto che le donne non ambiscono al potere per conquistare una posizione, ma per migliorare le cose e la realizzazione corale di queste iniziative ne è la prova provata.

Vi invito pertanto a continuare a seguirci e sostenerci anche nel portare avanti la nostra petizione che troverete al seguente link: https://chng.it/VskD9WCSzM”.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e per chi non potesse essere presente si consiglia di seguire il convegno via streaming sulla pagina social o YouTube di Iafue perlaTerra.

Ecco la locandina dell’evento.

