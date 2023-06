Matera: un campo da calcio presto a disposizione di questi giovani studenti della provincia! L’annuncio

Sarà inaugurato lunedì 5 giugno 2023, alle ore 9.30, il nuovo campo per il calcio a 5 dell’IPSASR di Garaguso scalo, facente parte dell’Iis Levi.

All’inaugurazione prevista la presenza del Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, e del dirigente scolastico, Caterina Policaro.

Invitati anche i sindaci dei Comuni di Garaguso, Tricarico, Irsina e Grassano, dove hanno sede i 4 plessi del Carlo Levi, e dai quali proviene la maggior parte degli studenti dell’istituto.

Ha rimarcato Marrese:

“L’inaugurazione rappresenta solo l’ultima azione in ordine di tempo messa in atto dalla Provincia di Matera per questo istituto.

Sin dal mio insediamento, infatti, abbiamo posto attenzione alle numerose criticità esistenti nel plesso di Garaguso scalo andando a risolvere una serie di problematiche preesistenti con l’obiettivo di assicurare a studenti e personale una sede più sicura, oltre a servizi più efficienti.

Naturalmente non ci fermiamo qui, perché altri interventi sono in itinere.

E’ per noi molto importante assicurare alle future generazioni maggiori e migliori scelte per il percorso di istruzione, oltre che l’esercizio del diritto allo studio.

La Provincia di Matera continuerà ad avere massima attenzione per il mondo della scuola”.

Il dirigente scolastico, Caterina Policaro, ha sottolineato:

“Con il canonico taglio del nastro, sottolineiamo la valenza istituzionale e inclusiva di questa struttura per professionale per l’Agricoltura come quello di Garaguso scalo che guarda come bacino di utenza a molti comuni del medio Basento e della collina Materana.

Con questo campetto l’offerta scolastico-formativa si completa, a tutto vantaggio dei nostri studenti.

Ringrazio la Provincia di Matera e il Presidente Marrese per questo splendido obiettivo centrato”.

Al termine della cerimonia di inaugurazione i protagonisti saranno gli studenti: previste, infatti, alcune gare amichevoli tra le squadre dei plessi di Garaguso, dell’Ite Grassano e dei licei di Tricarico e Irsina, in un clima di amicizia e convivialità.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)