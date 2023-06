Matera: un bellissimo musical per ricordare padre Pino Puglisi, il sacerdote ucciso trent’anni fa dalla mafia. Ecco quando

Saranno oltre cento, tra attori protagonisti, figuranti e comparse, le persone che porteranno in scena un’edizione rinnovata del musical dedicato alla figura di padre Pino Puglisi, il sacerdote del quartiere Brancaccio di Palermo ucciso trent’anni fa dalla mafia.

Presentata per la prima volta a Matera nel 2017 l’opera, scritta da Brunella vizziello e Annalisa Roberti, racconta attraverso la recitazione, la musica e la danza gli ultimi tre anni di vita del sacerdote che si spese nell’educazione dei giovani sfidando tutti, anche i mafiosi, a vivere nello spirito del Vangelo.

Il musical prende il titolo dalle parole che il sacerdote pronunciò, con il sorriso sulle labbra, davanti a chi stava per ucciderlo: «Me lo aspettavo».

Per i ragazzi del quartiere Brancaccio che lo chiamavano “3 P” don Pino Puglisi aveva aperto nel 1991 il centro di accoglienza “Padre nostro” la cui opera continua ancora oggi: mori per mano di un sicario nel giorno del suo 50° compleanno (era il 15 settembre 1993), l’anno successivo a quello delle stragi dei giudici Falcone e Borsellino.

Dieci anni fa, il 25 maggio 2013, veniva proclamato beato a Palermo, davanti ad una folla di circa centomila fedeli.

Lo spettacolo, realizzato dalle comunità Parrocchiali di San Giacomo e di Maria SS. Addolorata di Matera in collaborazione con ANSPI Kairos, andrà in scena a Potenza venerdi 16 giugno alle 20.30 nella cornice del teatro Principe di Piemonte e sabato 24 giugno a Matera alle 21 in Piazza San Francesco.

A seguito delle richieste giunte dopo il successo della prima rappresentazione, il musical è andato in scena tra il 2017 e il 2019 oltre che in diversi comuni tra Basilicata e Calabria (Miglionico e Marconia di Pisticci in provincia di Matera, Roccella Jonica in provincia di Reggio Calabria) anche a Roma con tre diversi spettacoli, uno dei quali dedicato agli interlocutori privilegiati di Don Pino, bambini e ragazzi delle scuole medie e superiori.

Questa seconda edizione del Musical, con una novità nella parte finale, tornerà a raccontare il sorriso, la delicatezza e la determinazione del “Martire dell’Amore”, come lo definisce Pino Martinez, amico e collaboratore di Padre Puglisi nonché componente del Comitato Intercondominiale di Brancaccio che tornerà in Basilicata per assistere ad entrambe le rappresentazioni in programma.

Sabato 17 giugno alle 16.30 Pino Martinez sarà a Matera, presso l’Aula Magna della Parrocchia Addolorata di Matera, per un incontro-testimonianza sulla vita di don Puglisi, presenti Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico e don Michele La Rocca, parroco e delegato diocesano per la cultura, la pastorale universitaria, scolastica e il laicato.

Prevista anche la partecipazione in video conferenza da Palermo anche di suor Carolina Iavazzo, anche lei stretta collaboratrice di don Puglisi.

Ecco le locandine dell’evento.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)