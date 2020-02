Matera: ubriaco ruba un furgone e schianta contro il muro! Poi fugge a piedi ma…

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia Matera hanno arrestato, nella flagranza dei reati di furto e danneggiamento, un 34enne di Matera, già noto alle forze di polizia.

In particolare alle 7 circa di ieri mattina, il 34enne, ha prima rubato un furgone (utilizzato per il trasporto di latte ed altri prodotti alimentari) di un’azienda pugliese, nel mentre era in sosta dinanzi ad un noto bar in via Don Minzoni, temporaneamente incustodito dato che il conducente si trovava all’interno del bar per la consegna di alcuni prodotti alimentari.

Successivamente, dopo aver percorso un breve tratto di strada, giunto in via Stigliani, per cause in corso di accertamento, presumibilmente dovute al forte stato di ebbrezza alcolica di cui soffriva, ha prima sbattuto contro un’autovettura ivi parcheggiata e dopo arrestato la propria folle corsa impattando contro il muro.

Subito dopo l’incidente, il 34enne è sceso rapidamente dal veicoloed è scappato via dileguandosi per le strade limitrofe.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Matera, allertati dalla locale Centrale Operativa di quanto accaduto, si sono subito recati sul posto e, raccolti i primi elementi indizianti, hanno avviato le attività di indagine che hanno permesso in poco tempo di addivenire all’identificazione del soggetto autore dei citati episodi delittuosi.

Grazie all’acquisizione di ulteriori informazioni, i Carabinieri hanno orientato le attività di ricerca del 34enne nella limitrofa Altamura dove, nel primo pomeriggio di ieri, è stato rintracciato mentre stava percorrendo a piedi una delle principali strade di quella città.

I carabinieri della Sezione Operativa, una volta individuatolo, lo hanno condotto in caserma dove, al termine degli accertamenti, lo hanno dichiarato in stato di arresto e, su disposizione dell’ A.G. barese, accompagnato presso la casa circondariale di Matera.