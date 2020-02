Nel materano 36enne e 42enne occupano abusivamente una casa! I Carabinieri…

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Comando Stazione di Metaponto, nel corso di attività finalizzata al controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà due uomini extracomunitari di nazionalità sudanese, rispettivamente di 36 e 42 anni, per il reato di invasione di terreni o edifici in concorso.

Nel corso delle operazioni di polizia, su segnalazione giunta da un cittadino, i militari sono giunti in contrada Santa Pelagina di Metaponto di Bernalda, presso una casa rurale, risultata essere occupata abusivamente dai due uomini di origine sudanese.

Dopo l’intervento dei Carabinieri, i due cittadini extracomunitari, già “richiedenti asilo”, convinti dai militari, hanno liberato l’immobile e si sono recati presso un centro di accoglienza per stranieri.