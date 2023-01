Matera: tutto pronto per l’inaugurazione di questo nuovo plesso scolastico, gioiello d’ingegneria e architettura moderne! Ecco i dettagli

Manca poco per la cerimonia di inaugurazione per la riapertura del nuovo plesso scolastico, sito in via Bramante, dell’Istituto Comprensivo 6 “Donato Bramante”, che ospiterà alunni della scuola primaria e dell’infanzia.

Tante le novità: il plesso di via Bramante si presenta ora in una veste completamente rinnovata, gioiello dell’ingegneria e dell’architettura moderne, dell’impiantistica scolastica più avanzata.

La cerimonia è in programma Lunedì 23 Gennaio, alle ore 11:00.

Dopo il taglio del nastro si avrà la possibilità di visitare alcuni ambienti dell’edificio scolastico, che si caratterizza per la sua sicurezza strutturale e antisismica, oltre che per la sua efficienza energetica, ed è fornito di avanzate dotazioni impiantistiche.

Nel corso della cerimonia, alla quale prenderà parte anche una rappresentanza di alunni dell’Istituto Comprensivo 6 “Donato Bramante”, verranno simbolicamente consegnate le chiavi dell’innovativa struttura.

