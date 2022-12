Matera: tutto pronto per la maxi tombolata in Piazza! Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’Associazione MUV Matera:

“Nell’ambito delle manifestazioni programmate nel Christmas Village, in cooperazione con la Pro Loco Matera, l’Associazione MUV Matera – Museo Virtuale della Memoria Collettiva – vi aspetta domenica 11 dicembre 2022 alle ore 17.00 in P.zza V. Veneto per giocare tutti insieme con LA TOMBOLA MATERANA.

Tutta la cittadinanza è invitata a vivere questo bellissimo momento di aggregazione e condividere del più noto gioco natalizio rivisitato in chiave Materana.

Una trasposizione della smorfia napoletana, con il valore aggiunto di immagini storiche materane, dizione dei numeri e delle figure rappresentate in dialetto.

Per l’occasione è stato realizzato un maxi tabellone.

Estraendo i numeri ricorderemo quanto associato per tramandarlo ai più giovani:

51 (u march d’up e-n) il timbro del pane;

36 (u strimml) la trottola;

26 (u Sand M’d’c) i Santi medici;

90 (L’assrimm) la paura.

Non perdete l’occasione di avere una cartella in mano, divertirvi, rammentare il passato e magari vincere un piccolo premio.

Il MuV è sempre pronto a collaborare con istituzioni, scuole, associazioni, organizzazioni di quartiere al fine di organizzare eventi, mostre, giochi ed altro nell’ambito di attività sociali volte a valorizzare e rinverdire la memoria collettiva.

Iniziativa a titolo gratuito.

Per contattare l’associazione scrivete a info@muvmatera.it

Di seguito ricordiamo i successivi appuntamenti già programmati:

Venerdì 16 dicembre 2022 ore 18.30

La Tombola Materana al Borgo di Picciano A

(nell’ambito delle manifestazioni programmate nel Christmas Village)

Mercoledì 21 dicembre 2022 ore 18.30

La Tombola Materana ed il Mercante in fiera di Matera presso l’ UNITEP di Matera – Università della terza età e della educazione permanente (nell’ambito delle attività sociali programmate dalla stessa Onlus)

Sabato 2 febbraio 2023 ore 17.00

La Tombola Materana ed il Mercante in fiera di Matera presso la residenza, casa di riposo Brancaccio (nell’ambito delle attività sociali programmate dall’ Ente).

Il programma è soggetto ad eventuali implementazioni sulla scorta delle numerose richieste in corso.

Vi auguriamo buone feste da trascorrere insieme al MUV nel solco della tradizione materana”.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)