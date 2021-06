Matera: tutto pronto per il Consiglio Comunale. Ecco l’ordine del giorno

Il Consiglio comunale è convocato per giovedì 24 giugno alle ore 16,00 in seduta straordinaria (seconda convocazione, mercoledì 30 giugno alla stessa ora) presso l’aula magna dell’istituto tecnico industriale “Pentasuglia” in via Mattei.

Questo l’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea:

1 – Interrogazioni: interrogazione a firma del consigliere Nicola Casino avente ad oggetto “Esecutività del nuovo regolamento del copro di Polizia Locale del Comune di Matera”; interrogazione a firma dei consiglieri Francesco Lisurici, Rocco Luigi Sassone e Nicola Casino avente ad oggetto “Opportunità della nomina dell’architetto Marcello Corrado a rappresentante del Comune di Matera nel Comitato scientifico del Museo Nazionale di Matera”.

2 – Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (prima firmataria la consigliera Lucia Anna Stigliani) avente ad oggetto: “Riconoscimento della lingua dei segni in tutti gli ambiti della Amministrazione della Città di Matera”.

3 – Comunicazioni: prelievi dal Fondo di riserva.

4 – Approvazione del Piano comunale ambito urbano Città di Matera triennio 2021-2023.

In considerazione dell’emergenza Covid-19, il Consiglio si riunirà in audio-videoconferenza; sarà comunque consentita la partecipazione in presenza nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

