Matera: tra i Sassi le riprese di una produzione cinematografica internazionale! Ecco i dettagli

I Sassi di Matera sono stati nuovamente scelti come set per una produzione cinematografica internazionale.

Con delibera numero 320 del 14 settembre 2023 la giunta comunale di Matera ha autorizzato le riprese.

Infatti il rappresentante legale della Società Chitralayam Entertainmens LLP, con sede legale in Hyderabad (India), ha chiesto di poter effettuare sul territorio di Matera le riprese audiovisive utili per la realizzazione di un lungometraggio dal titolo provvisorio “VISWAM” per la regia di Screen Vaitla e la partecipazione dell’attore K.V. Guhan.

Il lavoro consiste nel racconto di un uomo indiano incaricato di proteggere una bambina, unica testimone di un crimine.

Attraverso rocambolesche avventure ed instancabili inseguimenti l’uomo affronta la sua missione viaggiando per splendide località internazionali e italiane, tra cui Matera.

Il film, per la regia di Screen Vaitla, avrà una durata di 120 minuti circa e sarà distribuito nella primavera 2024.

L’autorizzazione a eseguire le suddette riprese è stata richiesta per le giornate dal 25 al 28 Settembre 2023, presso i seguenti siti:

Esterno Madonna dell’Idris;

Piazza San Pietro Caveoso;

Via Muro;

Via Buozzi;

Via D’Addozio;

Via San Giacomo;

Via San Giovanni Vecchio;

Rione Pianelle;

Piazza Vittorio Veneto;

Belvedere Guerricchio;

Via San Biagio;

Via Fiorentini;

Via Madonna delle Virtù;

Via Sette Dolori;

Via Casale;

Via Sant’Antonio Abate;

Vico San Clemente;

Via Santa Cesarea;

Via Purgatorio;

Esterno Chiesa Sant’Agostino;

Vico Sant’Agostino;

Centro Storico e Rioni Sassi, in località specifiche da individuare di volta in volta durante la fase realizzativa del progetto.

Ecco il testo completo della delibera.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)