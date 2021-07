Matera, torna a riunirsi il Consiglio comunale: questo l’ordine del giorno

Il Consiglio comunale è convocato per domani, venerdì 16 luglio, alle ore 16:30, in seduta ordinaria (seconda convocazione, lunedì 19 luglio alla stessa ora) presso la Sala Mandela, al sesto piano del palazzo del Comune, in modalità telematica.

Questo l’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea:

1 – Mozione a firma cinque consiglieri comunali (primo firmatario il consigliere Carmine Alba) avente ad oggetto: “No concorsi per pochi”;

2 – Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 19 maggio 2021 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023”;

3 – Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 168 del 4 giugno 2021 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023”;

4 – Integrazione Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 e Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022;

5 – Piano finanziario del tributo comunale sui rifiuti e servizi (Tari) 2021 – presa d’atto validazione Pef 2021;

6 – determinazione della tariffa Tari, del numero di rate e scadenze di versamento per l’anno d’imposta 2021. Adempimenti;

7 – Presa d’atto Regolamento urbanistico.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)