Matera: targa di ringraziamento al Comune per questa splendida iniziativa!

In occasione della finale nazionale di campionato Hockey indoor under 18 femminile, un evento Nazionale di Hockey, tenutosi per la prima volta sul campo del PalaErcole di Policoro il 29 e 30 gennaio, il Comune di Matera ha ricevuto una targa di ringraziamento per la concessione del patrocinio a favore del Torneo Finale Nazionale Under 18 femminile Hockey Indoor FIH – Federazione Italiana Hockey delegazione Basilicata – Csen Nazionale.

Ha riferito il sindaco Domenico Bennardi:

“L’hockey è uno sport dove le doti morali e comportamentali sono messe al primo posto.

Il rispetto dell’avversario come l’inclusione sociale sono aspetti fondanti della disciplina.

Inoltre questo tipo di eventi indoor permettono al territorio lucano e materano di perseguire quella de-stagionalità turistica anche attraverso gli eventi sportivi“.

