Matera: ancora più romantico il San Valentino nel cuore del Patrimonio Unesco!

“Matera, tappa obbligata per riscoprire un sentimento semplice e universale come l’Amore”.

Così l’amministrazione del Comune di Matera sottolinea come il San Valentino possa essere vissuto in modo ancor più magico nella città dei Sassi:

“La città più accogliente al mondo attende tutti gli innamorati per festeggiare finalmente senza mascherina all’aperto, ma con ancora massima prudenza, un San Valentino nel cuore del Patrimonio Unesco, i Sassi di Matera.

In via Muro è possibile giurarsi amore eterno in compagnia delle statue di Domenico Sepe ‘Innamorarsi a Matera, la Fontana dell’amore'”.

