Matera: superate le 25000 firme per salvare la Biblioteca “T. Stigliani”, una delle più importanti del Meridione. Ecco la petizione

Ha superato 26.000 firme in pochi giorni la petizione online lanciata su Change.org da Francesco Paolo Mongiello per salvare la Biblioteca Provinciale “T. Stigliani”, “una delle più importanti del Meridione”, come spiega l’autore dell’appello, e che è “a rischio chiusura”.

Spiega il promotore:

“Attualmente conta circa 400.000 volumi, numerose testate di periodici, 30.000 libri rari e di pregio dal sec. XVII al XIX, 950 cinquecentine, 95 incunaboli, 100 manoscritti e 40 pergamene.

La chiusura di una biblioteca – piccola o grande che sia – rappresenta un vulnus insanabile per la comunità, in grado di provocare lacerazioni profonde nel tessuto sociale.

Le biblioteche sono beni imprescindibili, patrimonio inestimabile, sono infrastrutture sociali, presidi di welfare culturale e di equità sociale, camere di compensazione per ridurre le disuguaglianze, fonti a cui attingere per accrescere le conoscenze, luoghi d’incontro e di cittadinanza attiva, presidi di prossimità in grado di incidere sul benessere e la qualità della vita di ogni cittadino.

Invitiamo tutti voi a firmare la petizione per scongiurare la chiusura della Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani” di Matera“.

LINK ALLA PETIZIONE: www.change.org/p/salvate-la-biblioteca-provinciale-t-stigliani-di-matera