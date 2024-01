A Marconia di Pisticci si parlerà di questa problematica che colpisce soprattutto i più giovani. L’iniziativa

Giovedì, 1 febbraio, alle 16.30 nella Sala consiliare ‘Antonio D’Angella’ a Marconia, si parlerà di gioco d’azzardo e giovani nell’ambito delle iniziative del Piano Regionale Gioco D’azzardo Patologico delle Aziende Sanitarie di Potenza e Matera, e di ENFOR (Ente di Formazione e Ricerca di Policoro).

Ne dà notizia l’Amministrazione che aggiunge:

“Il convegno è aperto al pubblico.

La Ludopatia è un problema in aumento in Basilicata, che coinvolge sempre più ragazzi tra i 14 e i 19 anni, spesso attratti dai giochi online.

È pertanto essenziale diffondere informazioni per prevenire e sensibilizzare sulle conseguenze di questa patologia

Se hai dubbi sul gioco d’azzardo, sia per te che per una persona cara, visita il sito dell’Istituto Superiore di Sanità per informazioni e supporto:

👉https://usciredalgioco.iss.it/it/uscire-dal-gioco/

Non mancare! Facciamo squadra per contrastare questa problematica”.

Di seguito la locandina con i dettagli.