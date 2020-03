Matera: stop a mercati e chiusura degli impianti sportivi comunali. L’avviso

In conformità con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, per la prevenzione ed il contenimento del contagio da virus COVID-19 il Sindaco di Matera ha disposto la chiusura del mercato settimanale di Via Granulari (Zona Paip 2) dal 7 al 28 marzo 2020. Analogamente sono sospesi i mercati rionali infrasettimanali nelle giornate in cui sono previsti.

La misura si è resa necessaria per il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale (1 metro) prevista dal decreto.

Disposta anche la chiusura degli impianti sportivi comunali ed il blocco delle iniziative e delle manifestazioni organizzate e patrocinate dal Comune.

Inoltre, in una lettera indirizzata alle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigianali, commercianti e degli artigiani, il Sindaco ha fatto presente che, in base alle segnalazioni della Questura di Matera, alcune sale da ricevimento, discoteche o locali di intrattenimento di vario genere non avrebbero sospeso:

“gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

Ha scritto il Sindaco:

“Pur consapevole delle ricadute negative sull’economia del settore invito le associazioni a sollecitare i propri associati all’osservanza delle disposizioni del Decreto e a sospendere tutti gli eventi in corso o programmati fino al 3 aprile prossimo”.

Analogo invito è stato rivolto alle associazioni di cittadini e ai circoli ricreativi perché evitino le occasioni di incontro e di riunione che potrebbero determinare il concentramento di un numero superiore alle 10 persone.