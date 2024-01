Matera, sindaco preoccupato per le sorti della biblioteca Stigliani: ecco le richieste

Un supporto alla biblioteca provinciale “Stigliani” tra i presìdi culturali delle aree interne, oltre alla definizione di un Piano finanziario per il museo demoetnoantropologico (MuDEAm).

Sono le richieste avanzate dal sindaco, Domenico Bennardi, in qualità di presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, nell’ambito del Piano delle attività 2024 approvato in Consiglio di amministrazione.

Spiega Bennardi:

“Ho fortemente voluto che venisse aggiunto nel progetto dei ‘Presìdi culturali e del rilancio delle biblioteche delle aree interne’, anche la biblioteca provinciale di Matera – per cercare di rilanciarla veicolando progettualità, attenzioni e risorse della Fondazione a favore di una delle più importanti biblioteche della Basilicata”.

Il sindaco, preoccupato per le sorti della biblioteca Stigliani, ha voluto rinviare la prima seduta di approvazione in Cda del Piano delle attività 2024, chiedendo questa importante integrazione, che però non risolverà il problema della biblioteca di Palazzo dell’Annunziata se la Regione non garantirà le risorse gestionali necessarie all’ente Provincia, per sostenere personale e struttura.

Prosegue il sindaco:

“Inoltre ho voluto che si aggiungesse anche uno studio di analisi, per la definizione di un piano finanziario del MuDEAm, il museo demoetnoantropologico di Matera, il cui restauro e allestimento multimediale sta per essere completato”.

Il 2023 è stato l’anno di rilancio della Fondazione, con il nuovo statuto approvato nel dicembre del 2022. Quello appena trascorso, è stato definito “anno di start-up” per la Fondazione, l’avvio di un nuovo ciclo caratterizzato tra l’altro da una maggiore operatività su scala regionale.

Nel 2023 è stato approvato il Piano strategico e, al suo interno, il Programma di indirizzo strategico della Fondazione, che sostituisce le linee di indirizzo incorporate nel ciclo precedente in quel famigerato dossier, che aveva dato luogo alla designazione a Capitale europea della cultura 2019 e ai relativi finanziamenti.