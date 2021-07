Matera si trasforma in un giardino: al via la mobilitazione a colpi di petali e colori! Ecco l’iniziativa

Piazze, fontane e statue, ponti e mulini delle principali città italiane trasformati in giardini con le artistiche composizioni di fiori e fronde dei vivaisti italiani pronti a sostenere la ripresa post pandemia con il ritorno di matrimoni, eventi e cerimonie, cene tra gli amici e amori estivi con il ritorno dei baci senza l’obbligo della mascherina.

Una mobilitazione nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti virus a colpi di petali e colori organizzato dalla Coldiretti in collaborazione con AFFI (Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani) domani martedì 6 luglio,a partire dalle ore 9:30, coinvolgerà le principali città italiane.

In Basilicata l’evento si celebrerà a Matera, in piazza Vittorio Veneto, presso la fontana Ferdinandea.

Altre iniziative sono in programma nel resto d’Italia.

A Roma al Colosseo con le botticelle fiorite a Venezia con l’addobbo nuziale delle gondole in Piazza San Marco.

Da nord a sud lungo l’intera Penisola la bellezza dei fiori Made in Italy accoglierà cittadini turisti.

Nell’occasione sarà diffuso lo studio Coldiretti sul “Il ritorno dei fiori nelle case e nei giardini degli italiani ne tempo della pandemia”.

Le composizioni floreali per l’iniziativa “Ripartiamo con un fiore” sono un segnale di speranza per sostenere il ritorno alla vita di comunità nelle piazze, dei musei, dei luoghi di cultura e arte, dopo l’isolamento imposto dal Covid con garofani, gerbere, lilium, achillee, limonium, solidago, statici, lisianthus, aspidistre, aralie, monstere, ruscus e gerbere coltivate in Italia.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)