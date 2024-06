Matera: si riunisce il consiglio comunale per eleggere il presidente. Ecco quando

Il consiglio comunale di Matera si riunirà in seduta straordinaria per prima convocazione alle ore 16 di martedì 25 giugno, e in seconda convocazione alle ore 16 di mercoledì 3 luglio presso la sala “Pasolini” di via Sallustio, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Elezione del presidente del Consiglio e dei due vice presidenti, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello Statuto comunale.

La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza.

È garantita la pubblicità della seduta consiliare, mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://www.comune.matera.it/dal-comune/item/5789-nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera.