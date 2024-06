Matera: a 3 cittadini conferiti encomi solenni! Complimenti

Il consiglio comunale di Matera è convocato in seduta straordinaria, aperta con riferimento al conferimento degli encomi solenni, in prima convocazione alle 16 di venerdì 21 giugno e in seconda convocazione alle ore 16 di lunedì 24 giugno, presso la sala “Pasolini”, in via Sallustio, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Cessazione dalla carica del consigliere Biagio Iosca per dimissioni. Surroga di Mariella Scarangella e convalida alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell’art. 38, co. 8, del d.lgs. 267/2000.

2. (in seduta aperta) Conferimento encomio solenne a:

Cristina Garzone;

Filippo Gravina.

Dante Maffia;

3. Conferimento della cittadinanza onoraria a Julian Assange.

Con riferimento al conferimento degli Encomi Solenni, alla seduta straordinaria aperta sono invitati a partecipare: la Fotografa Cristina Garzone, il Prof. Filippo Gravina e lo Scrittore Dante Maffia.

La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza.