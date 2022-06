Matera, si prepara alla Bruna: al via la pulizia del verde cittadino. Le foto

“Manutenzione ordinaria del verde.

In attesa del bando triennale che cambierà scenario con un affidamento di lungo periodo mai sperimentato a Matera, gli uffici, le ditte coinvolte, il consorzio di bonifica e l’assessore Giuseppe Digilio stanno operando al massimo per garantire in tutte le aree verdi della città la massima cura.

Stiamo chiedendo massimo impegno a tutti gli operatori e ditte affidatarie”.

E’ quanti ha dichiarato il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi.

Queste alcune foto.

