Matera: si è dimesso l’assessore Tantone! Ecco i dettagli

L’assessore comunale alla Mobilità e segretario cittadino del Psi di Matera, Raffaele Tantone, ha rassegnato le proprie dimissioni.

Di seguito la lettera inviata al Sindaco con le motivazioni:

“Preg.mo Sindaco,

la fiducia che i cittadini materani hanno riposto nella nostra alleanza politica, merita un governo cittadino che abbia chiare priorità programmatiche oltrechè una solida maggioranza consiliare.

In questi mesi il Partito Socialista materano non ha fatto mancare il proprio sostegno ed il proprio contributo in termini di uomini e di idee, ma preso atto dell’impossibilità di costruire un rapporto paritetico fra le forze politiche che compongono la maggioranza e considerato che all’orizzonte non si scorge nemmeno un ripensamento rispetto ad alcune scelte palesemente errate.

Ricoprendo il ruolo politico di segretario cittadino del Partito Socialista unitamente alla funzione di Assessore, avverto il dovere di rassegnare le dimissioni irrevocabili dalla carica di Assessore, assumendomi la responsabilità di avviare un dibattito che possa generare una fase politica di condivisione e rilancio dell’azione amministrativa”.

