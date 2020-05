Matera si congratula con don Michele La Rocca per “la proclamazione a dottore in lettere”. Auguri!

La città di Matera, oggi, gioisce assieme alla comunità parrocchiale di Maria SS.ma Addolorata di Matera che ha annunciato:

“la proclamazione a dottore in lettere (con indirizzo in letteratura, arte musica e spettacolo) del parroco don Michele“.

Alla discussione della tesi, per ringraziare i fedeli della vicinanza dimostrata in questo percorso di studi, è seguito il taglio della torta in diretta streaming.

“La dimensione del sacro nel film “Il Vangelo secondo Matteo“, di Pier Paolo Pasolini, il titolo dell’elaborato che si pone in continuità con una carriera ecclesiastica che lo ha visto anche conseguire il titolo di Baccellierato (Laurea in Teologia), presso il Seminario Maggiore di Potenza, e la specializzazione in Antropologia Teologica presso il Seminario Maggiore “Regina Puglia” in Molfetta e poi la licenza in Antropologia Teologica.

Facciamo i nostri migliori auguri a don Michele La Rocca e alla comunità materana.a

