Matera: settore turistico in protesta. La situazione

Il gruppo Architetti Innovativi Matera sostiene il settore turistico materano che, oggi pomeriggio, manifesterà il proprio dissenso per le politiche adottate dal Comune di Matera.

Come si apprende da una nota:

“Da tempo gli architetti materani denunciano una serie di carenze strutturali della città che penalizzano i turisti ed in particolare l’accoglienza dei visitatori.

A preoccupare gli operatori del settore turistico è l’assenza di un terminal bus che non è stato previsto, nemmeno provvisoriamente, nella vasta area di intervento di Piazza della Visitazione.

Già dallo scorso anno gli Architetti Innovativi avevano evidenziato che l’eliminazione di un’area di utilità strategica come il terminal bus avrebbe creato non pochi disagi per i turisti e di riflesso per i cittadini materani che devono muoversi tra i bus che sostano in maniera inappropriata per far salire e scendere i turisti.

Una pratica pericolosa che avviene nel traffico di via Aldo Moro e via Ugo La Malfa minando la sicurezza di automobilisti, pedoni e turisti”.

Affermano gli architetti Giovanni Martemucci e Sergio Venezia:

“Avevamo proposto a giovamento del settore turistico, uno studio di fattibilità per una variante progettuale che inserisse un terminal bus sull’area antistante la vecchia stazione, utilizzando l’edificio esistente per i servizi e la logistica.

Questa variante non richiede ulteriori finanziamenti, ma solo una riallocazione delle risorse già impegnate ed una modifica ai percorsi stradali.

Una variante a costo zero che però l’Amministrazione Comunale non ha voluto prendere in considerazione, dimostrandosi sorda alle esigenze espresse dal comparto turistico.

La mancanza di un terminal bus, anche provvisorio, ha generato scompensi nella gestione dei flussi urbani causando disagi ai pendolari, ai turisti e ai cittadini e creando danni alle attività commerciali poste lungo l’asse pedonale Via Don Minzoni e Via Ascanio Persio, escluse da ogni circuito commerciale e di flusso turistico“.