Matera: scelti un architetto, un ingegnere edile, un geologo, un biologo naturalista e un agronomo per tutelare il paesaggio dei Sassi! Auguri di buon lavoro

L’amministrazione del Comune di Matera annuncia ai cittadini:

“Altro risultato molto importante conseguito ieri dall’Amministrazione Bennardi: il Consiglio Comunale ha votato all’unanimità la proposta di delibera per la Commissione locale del paesaggio, in regime di proroga dal 2014.

Nel rispetto del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs 42/2004) e della Legge Regionale N. 50/1993, le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio e sono costituite da un architetto, un ingegnere edile, un geologo, un biologo naturalista e un agronomo (oltre al responsabile dell’ufficio tecnico comunale).

La commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo dell’amministrazione comunale che avrà l’importante onere di esprimersi su questioni in materia paesaggistica e ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico ambientali vigenti, nell’ottica della tutela complessiva del territorio comunale.

Ieri la maggiore Assise in città si è democraticamente espressa, con voto segreto, sulla base dei nominativi pervenuti a seguito di un Avviso pubblico, scegliendo alla fine i cinque componenti (Andrulli, Latorre, Masiello; Barletta, Marchitelli) che resteranno in carica due anni, oltre ad approvare lo stesso Regolamento per il funzionamento della commissione”.

Commenta il Sindaco Bennardi:

“Un risultato importante che dimostra, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, che non solo la maggioranza ma l’intera assiste comunale, di fronte a questioni importanti attinenti al bene collettivo e comune come la commissione sul paesaggio urbano, che era in proroga addirittura da prima che fossimo nominati Capitale Europea della Cultura, si esprime in modo compatto e uniforme.

L’auspicio è che lo stesso possa avvenire per altri importanti progetti di interesse locale e collettivo e che questi siano anteposti sempre rispetto a necessità o esigenze di partito”.

A tutti i componenti della commissione gli auguri del Sindaco Bennardi per un proficuo lavoro a servizio di tutta la comunità.

