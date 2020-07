Matera, sanità: “Non ci sono posti né per le urgenze e né per visite normali”. La denuncia

A Matera ancora ritardi nell’organizzazione della ripartenza dei servizi sanitari.

E’ quanto denuncia Marzio Muscatiello, presidente dell’associazione di volontariato “Azione disabili Marziolino odv”:

“La salute delle persone prima di tutto.

Invece in Basilicata si ammazza la gente.

Ecco cosa succede: il medico di famiglia fa richiesta di visita urgente.

Per prenotare chiamo al cup di Basilicata al numero 848 821 821 e dopo una lunga attesa rispondono, prendono i dati e mi dicono che non ci sono posti né per le urgenze e né per visite normali.

Assurdo, è chiuso il centro diabetico e sono chiusi gli altri reparti”.

