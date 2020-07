Matera, in provincia guasti alle linee elettriche! Ecco l’avviso

Il Comune di Bernalda fa sapere:

“Si informa la cittadinanza che nelle prime ore di questa mattina si sono verificati due guasti contemporanei sulle linee elettriche gestite da ENEL.

Vista la complessità degli interventi di riparazione, per non lasciare buona parte della città per ulteriore tempo senza energia elettrica, si è provveduto a ripristinare le forniture in via momentanea con i gruppi elettrogeni.

Il Sindaco è in continuo contatto con il responsabile delle squadre che si stanno occupando dell’intervento di riparazione che assicurerà il ritorno alla normalità entro le ore 12.00″.

