Matera saluta il Questore Liguori: ecco il suo pensiero alla città

Il prossimo 1° dicembre, il Questore Luigi Liguori lascerà la Questura di Matera per assumere il nuovo incarico alla guida della Questura di Pescara.

Al termine del periodo di permanenza in questa Provincia, vissuta intensamente in particolare nell’anno in cui Matera è stata Capitale europea della cultura, al momento dei saluti ha voluto rivolgere una lettera aperta non solo ai colleghi della Questura ma a tutta la cittadinanza.

Questa la lettera:

“Cari colleghi, carissimi cittadini, dopo 27 mesi trascorsi intensamente mi appresto a lasciare la bella provincia di Matera in un momento storico in cui i rapporti umani “in presenza” sono necessariamente rarefatti.

Per tale motivo sento forte il desiderio di rivolgere un saluto affettuoso a tutti e ciascuno e ringrazio il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che mi ha dato l’opportunità di essere al servizio di questi poliziotti straordinari e di tutta la fiera comunità materana che mi ha sempre accolto.

Ringrazio coloro che – ciascuno nel proprio ambito e funzioni – hanno condiviso la straordinaria esperienza professionale ed umana dell’organizzazione e gestione degli eventi e manifestazioni durante il lungo anno di “Matera Capitale Europea della cultura”.

Spero, con la mia condotta pubblica e privata, di lasciare un buon ricordo ed un patrimonio di prassi amministrativa sia nella conduzione dell’Ufficio nel delicato settore delle autorizzazioni e licenze di polizia, nelle misure di prevenzione e nella gestione tecnica dell’ordine pubblico ed infine nell’organizzazione dei servizi connessi all’emergenza sanitaria ancora in atto.

Ai miei funzionari ed a tutti gli operatori della Polizia di Stato ed alle loro rappresentanze un abbraccio ideale ed un caloroso saluto agli esponenti istituzionali – tra tutti il Prefetto Rinaldo Argentieri – ai responsabili provinciali delle Forze di polizia, con l’invito a continuare a migliorare costantemente l’efficienza dei servizi, nell’esclusivo interesse di tutti i cittadini”.

