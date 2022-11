Matera: riunione per l’approvazione del Piano Neve. Ecco gli aggiornamenti

Il Prefetto di Matera, Dott. Sante Copponi, nel pomeriggio odierno ha presieduto una riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Provincia, dell’ANAS, della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco e del 118 nel corso della quale è stato attentamente esaminato il Piano Neve 2022-2023 predisposto dall’ANAS, ai fini della sua attivazione (con la previsione di aree di stoccaggio per i mezzi pesanti, in caso di fuoriuscita degli stessi dall’autostrada, di aree di filtraggio e cancelli da attuare da parte delle Forze dell’Ordine, su indicazione dell’ANAS) al verificarsi di situazioni di criticità sulla viabilità stradale statale, in presenza di precipitazioni nevose promuovendo la sua attuazione anche per la stagione in corso.