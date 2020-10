Matera: ritrovato il nonnino scomparso in provincia

La Polizia di Stato ha ritrovato un 88enne allontanatosi dalla sua casa a Ferrandina (MT) senza dare più notizie di sé causando preoccupazione nei suoi familiari e in quanti lo conoscono.

L’allarme era stato lanciato il 30 Settembre su Facebook in un post in cui si legge che: il suo telefonino squilla ma non risponde, soffre di cardiopatia e di demenza senile e non ha con sé le medicine di cui necessita.

I Poliziotti di Quartiere lo hanno ritrovato sul pullman che va a Montescaglioso (MT), senza documenti, grazie a una ragazza che lo ha riconosciuto dalle foto postate su Facebook e ha chiamato il 113.

L’anziano, che è in buone condizioni di salute, è stato accompagnato in Questura dove lo ha raggiunto la figlia a cui è stato affidato.a

