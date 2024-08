Matera: rafforzati i dispositivi di sicurezza sui territori provinciali durante il periodo ferragostano. I dettagli

Nell’odierna mattinata si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Matera Cristina Favilli, con la partecipazione del Comune di Matera e dei Comuni della fascia jonica-metapontina, dei vertici provinciali delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, dei referenti di ANAS e ASM.

L’incontro è stato convocato al fine di dare compiuta attuazione alle direttive ministeriali volte a rafforzare i dispositivi di sicurezza sui territori provinciali durante il periodo ferragostano.

Nel corso della riunione il Prefetto, in primo luogo, ha richiamato l’attenzione sull’importanza di pianificare e intensificare al massimo i servizi di prevenzione e di vigilanza finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, con un focus particolare sulle località balneari della fascia jonica e su tutti i luoghi di forte richiamo turistico ove si prevede una maggiore concentrazione di persone.

Per quanto riguarda il capoluogo, è stata richiesta una particolare attenzione in ordine alle zone più frequentate del centro storico, con specifico riferimento ai sentieri e alle aree più percorse della gravina.

Il Prefetto ha sottolineato l’importanza dei controlli e delle verifiche delle Polizie locali presso gli esercizi pubblici al fine di scongiurare possibili fenomeni di abusivismo commerciale e di “malamovida”.

Sotto il profilo della gestione della viabilità lungo le principali arterie stradali – SS 655 “Bradanica”, SS 106 “Jonica”, SS 407 “Basentana” e SS 653 “Sinnica”, interessate da un intenso aumento del traffico veicolare in vista dell’esodo estivo, è stato confermato il rafforzamento dei presidi di emergenza e dei servizi di controllo, affinché il dispositivo di soccorso risulti assolutamente tempestivo e performante.

Le attività straordinarie di controllo, già avviate nei giorni scorsi dalle Forze di Polizia, si protrarranno durante il periodo di Ferragosto, al fine di assicurare un costante presidio del territorio provinciale, anche in relazione all’attività di monitoraggio volta a mitigare il rischio incendi.

A tal proposito, il Prefetto ha evidenziato l’attività della Questura di Matera per l’efficace coordinamento dei servizi di vigilanza svolti in collaborazione con le altre Forze di Polizia.

Inoltre, il Prefetto ha sottolineato la peculiare efficacia dei servizi straordinari effettuati dall’Arma dei Carabinieri – con l’impiego di oltre cento pattuglie – e dalla Guardia di Finanza, anche con l’ausilio di mezzi aerei, finalizzati a implementare ulteriormente l’azione di controllo del territorio negli ambiti di rispettiva competenza.

Il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ha garantito il massimo impegno sui fronti di propria competenza, mentre la Polizia Stradale assicurerà il presidio sulle arterie di maggior rilievo con pattuglie di rinforzo, specialmente nelle giornate di bollino rosso.

Le Amministrazioni comunali, a loro volta, hanno illustrato le misure poste in essere nei rispettivi territori.

In particolare, i Comuni di Pisticci e di Policoro hanno descritto le attività predisposte nell’ambito dei finanziamenti correlati al Progetto “Spiagge Sicure” del Ministero dell’Interno.

In conclusione di riunione, il Prefetto ha espresso soddisfazione per la forte sinergia espressa da tutte le componenti istituzionali intervenute e, in particolare, dalle Forze di Polizia, per assicurare ai cittadini il sereno svolgimento delle vacanze estive.