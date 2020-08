Matera, raccolta differenziata: nuove date di avvio del servizio. I dettagli

Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, ha firmato una nuova Ordinanza che prevede una diversa calendarizzazione dell’avvio del servizio nelle aree urbane in cui non è ancora iniziata la raccolta differenziata con il sistema porta a porta.

Le nuove date di avvio del servizio: 7 Ottobre 2020 per la zona A, 15 Ottobre 2020 per la zona B, 22 Ottobre per la zona C e Sassi.

Il Sindaco, Raffaello de Ruggieri, dichiara:

“In queste settimane è stata rappresentata al Sindaco da parte di numerose associazioni rappresentative delle categorie produttive, dei lavoratori e dei consumatori, di consentire ai cittadini, ai condomini, ai commercianti e ai ristoratori, oltre che agli enti, agli istituti scolastici e alle banche, di organizzarsi per poter conferire correttamente i rifiuti.

E’ altresì importante che prosegua la campagna di informazione che il nuovo gestore ha il compito di assicurare per eliminare i dubbi sulle modalità di svolgimento del servizio.

Credo che non si possa non tenere conto di queste esigenze, né mettere a rischio la riuscita del nuovo sistema di gestione del ciclo dei rifiuti che è di vitale importanza per i prossimi anni.

Questi sono i motivi della nuova ordinanza”.

