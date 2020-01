Matera: questi studenti della provincia conquistano la semifinale dei Comix Games “a colpi di rime e romanzi”! I dettagli

L’Istituto Comprensivo “Palazzo – Salinari” di Montescaglioso (MT) si è classificato tra le 12 scuole in semifinale nei Comix Games di Rep@Scuola per l’edizione 2019/2020.

Come si legge su la Repubblica@SCUOLA (Il giornale web con gli studenti):

“(A classificarsi) Sono stati gli istituti che si sono guadagnati, a colpi di rime e romanzi, l’accesso alle semifinali delle sfide live di ludolinguistica organizzate da Repubblica@Scuola, Comix, Salone Internazionale del Libro di Torino, Mondadori e Museo Egizio.

I team di compagni di classe e di istituto dovevano confrontarsi insieme nella sfida “RIMA LA TRAMA”, ovvero riscrivere la storia dei romanzi e sintetizzarla in rima. Tanti i libri, scelti dalla giuria, e dagli studenti, con cui giocare.

Tra questi, c’erano anche testi come: “Il Barone rampante” di Italo Calvino; “Dieci piccoli Indiani” di Agatha Christie; “L’amore ai tempi del colera” di Gabriel García Márquez; “Jane Eyre” di Charlotte Brontë e “La nostra casa è in fiamme” di Greta Thunberg.

Per le medie hanno passato il turno e accedono alle semifinali live le seguenti scuole: l’Istituto Marcelline Bolzano di Bolzano; l’Istituto Alessandro Cruto di Piossasco (provincia di Torino); la scuola media Menchetti di Ostra (provincia di Ancona); il Marmocchi di Poggibonsi (provincia di Siena); il Nunzio Ingannamorte di Gravina in Puglia (provincia di Bari) e l’Istituto Comprensivo “Palazzo – Salinari” di Montescaglioso (in provincia di Matera).

Per le superiori hanno raggiunto le semifinali live: il Polo Tecnico Franchetti-Salviani di Città di Castello (provincia di Perugia); il liceo scientifico Ribezzo di Francavilla Fontana (provincia di Brindisi); il liceo scientifico “Galileo Galilei” di Trento; il liceo scientifico Federigo Enriques di Livorno; il liceo G. M. Dettori di Tempio Pausania (provincia di Sassari) e il Volta De Gemmis di Bitonto (provincia di Bari)

Ci sarà una presenza live anche presso la scuola Soleri Bertoni di Saluzzo (CN).

Le dodici scuole accedono così alla fase successiva e si sono guadagnate una visita con lezione-gioco di ludolinguistica di Andrea Delmonte.

ll tour delle semifinali dei Comix Games 2020 inizierà nei prossimi giorni con sfide di ludolinguistica tra le classi delle scuole che hanno passato il turno.

Gli incontri delle semifinali live decreteranno le sei classi che parteciperanno alla finalissima in programma al Salone Internazionale del Libro di Torino“.