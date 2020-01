Fidas Policoro “sempre più protagonista nell’ambito del mondo dell’associazionismo”! Le parole…

È la Fidas Policoro, la prima sezione della Basilicata, a rinnovare le cariche sociali per scadenza mandato a cui seguiranno molte altre sezioni del territorio.

Nell’occasione, si adegueranno gli statuti in linea con la Riforma del Terzo Settore e i rinnovi avverranno prima delle elezioni per il Consiglio Regionale di Fidas Basilicata previsto per il prossimo Aprile.

Fidas Policoro, sempre nell’occasione, ha organizzato un convegno, “la donazione uno stile di vita”.

L’incontro, previsto per il 1 Febbraio a partire dalle ore 17:30, sarà moderato dal medico giornalista Filippo Mele e parteciperanno:

Pancrazio Toscano, presidente Fidas Basilicata;

Antonio Bronzino, dirigente regionale;

il direttore sanitario Fidas Gerardo Silvano;

il dottor Franceso Riccardi, direttore sanitario ospedale di Policoro;

Nicoletta Angelillo del sit di Policoro;

don Giuseppe Gazzaneo della Parrocchia Buon Pastore di Policoro;

Enrico Mascia, Sindaco di Policoro;

Rocco Luigi Leone, assessore alla sanità Regione Basilciata.

Così ha esordito il presidente della sezione di Fidas Policoro, Nicola Pastore:

“Un grazie ai donatori per il sostegno e per essere sempre pronti a compiere questo gesto di solidarietà.

Un grazie anche al direttivo che in questi anni ha contributo alla promozione del dono del sangue.

Ci lasciamo alle spalle anni che ci hanno visto impegnati con le nuove normative per la raccolta unità ematiche ed oggi ci apprestiamo ad accettare la sfida di continuare nel solco del volontariato nella consapevolezza che ancora molto si può fare.

Sono certo che Policoro sarà sempre più protagonista nell’ambito del mondo dell’associazionismo lucano.

Dopo il convegno avremo un momento di scambio e confronto: premieremo i donatori benemeriti e subito dopo consegneremo un defibrillatore alla Compagnia dei Carabinieri di Policoro”.